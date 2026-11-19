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Zorlu eğitim süreçlerinden geçen atlı polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlerine hazırlanıyor.

Asayişin sağlanmasının yanı sıra turistik ve kültürel alanlarda da hizmet veren ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği bünyesinde görev yapıyor.

Atlar patlama, duman ve ateşe alıştırılıyor

Halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve parklarda, mitinglerde, spor müsabakalarında ve toplumsal olaylarda atlı polisler görev alıyor.

Başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde, polislerin bindiği atlar temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

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Patlama, duman ve ateş gibi görsel ve işitsel uyaranlara atlar, eğitimlerde alıştırılıyor.

Toplumsal olaylara müdahale ve devriye görevlerinde, bu aşamaları başarıyla tamamlayan atlar kullanılıyor.

Toplumla iç içe görev yaptıkları için özel eğitim alan atlar, "selam verme" gibi komutları da yerine getiriyor.

Hayvan sevgisini çocuklara aşılamayı hedefleyen atlı polisler, başkentte okul çevrelerinde de görev alarak "Atlı Polis Özel Anı Kartı" dağıtıyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Atlara güven hissi veriliyor

Atlı Polis Grup Amirliği'nde binici antrenörü olarak görev yapan Mahmut Kılınç, atların çok zeki hayvanlar olduğunu belirterek, onlarla düzgün bir iletişim geliştirip ata "güven" hissini vermenin önemli olduğunu söyledi.

Kılınç, eğitimdeki en önemli unsurun "vazgeçmemek" olduğunu dile getirdi.

Kılınç, "Spor müsabakalarında, Ankara Kalesi'nde, Beştepe Millet Ormanı'nda görev alıyoruz. Ayrıca Sayın Müdürümüz Maksut Yüksek'in talimatıyla okulların çevresinde okul çıkış ve giriş saatlerinde, ailelerin olduğu kalabalık ortamlarda, atların caydırıcı özelliğini kullanarak devriye görevi yürütüyoruz." diye konuştu.

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Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Selam verdirmek için 2 yıl uğraştı

Kılınç, at eğitiminin sabır istediğine işaret etti.

Kılınç, "Selamlama verdirmek için 2 yıl uğraştım. Havuçla ödüllendirerek atın o hareketi ileriye dönük yapmasını sağladım. Çünkü, bu işte komut çok önemlidir. O komutu verdikten sonra at şartlanıyor. Şartlanması neticesinde selam vermeyi öğreniyor." dedi.

Kılınç, 30 yılı aşkın süredir yaptığı atlı polisliğin artık bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

Kılınç, "Atları çok seviyorum. Onlara bir çocuk gibi her gün, her sabah, aynı şeyleri yaptırmaktan da mutlu oluyorum. Atları iyi tanımak, iyi bağ kurmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Atlı polislere gösterilen ilgi için vatandaşlara teşekkür eden Kılınç, "Onların atları sevmesi, yanımızda sohbet etmeleri bizim çok hoşumuza gidiyor. Bizi gururlandırıyor. Biz onlara güven veriyoruz. O güvenin karşılığını da aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Kadın atlı polis olmanın gururu

Polis memuru Tuğçe Coşkun ise Atlı Polis Grup Amirliği'nde kadın atlı polis olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Coşkun, vatandaşların atlı polislere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Coşkun, "Özellikle kız çocukları büyüyünce atlı polis olmak istediklerini söylüyor. Caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra, aynı zamanda güzel bir sempati katıyoruz. Görevlere çıkıyoruz, bir sonraki görevde denk geldiğimizde biniciliğe başladığını söyleyen oluyor, ata binmek istediğini söyleyen çok oluyor, bizim için çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor. Atlı Polis Grup Amirliği'nde binici antrenörü olarak görev yapan Mahmut Kılınç, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor.

Mehmet Futsi Anadolu Ajansı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı polisler, zorlu eğitim süreçlerinden geçerek görevlerine hazırlanıyor. Polislerin bindiği atlar, başkentteki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde temel ve ileri düzey eğitimlerden geçiriliyor. Atlı Polis Grup Amirliği'nde polis memuru Tuğçe Coşkun, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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