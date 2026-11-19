Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 32 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Kuvvetli rüzgar, yağış ve sağanak uyarısı
Meteorolojik uyarı haritasına göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle Amasya, Bilecik, Bursa, Edirne, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Kuvvetli yağış nedeniyle Bingöl, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Tunceli ve Van için, gök gürültülü sağanak nedeniyle ise Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve heyelanın yanı sıra kuvvetli rüzgarın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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