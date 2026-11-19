Bilecik'te, traktörüne kepçe aparatı taktığı sırada çamurluk kısmına sıkışan adam hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Koyunköy köyünde meydana geldi.
Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Yaşar Öztürk isimli şahıs kepçe aparatını traktörüne taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı.
Yapılacak işlemler için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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