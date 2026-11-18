15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan TÜRKSAT tesislerinde oluşan zararın karşılanması için açılan tazminat davasında yeni bir karar verildi. Anayasa Mahkemesi, darbe girişimiyle bağlantılı olarak yargılanan kişilerin mal varlıklarına yaklaşık 8 yıldır uygulanan hacizleri hak ihlali saymadı. Yüksek Mahkeme, zararın karşılanmasını güvence altına almak için alınan önlemleri yerinde buldu.

15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki TÜRKSAT tesisleri, darbecilerin kullandığı askerî helikopterlerle ateş altına alındı. Tesislere dört bomba atıldı. Gece boyunca süren saldırılarda uydu antenleri, uydu kontrol merkezi, e-Devlet binası, idari binalar, lojmanlar, yemekhane ve tesisin giriş noktaları zarar gördü.

TÜRKSAT, saldırılarda oluşan 7 milyon 27 bin liralık zararın karşılanması için aralarında darbe girişimi davalarının sanıklarının da bulunduğu 159 kişiye tazminat davası açtı. Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Kasım 2017'de davalıların evlerine, arsalarına, araçlarına, banka hesaplarına ve OYAK birikimlerine haciz konulmasına karar verdi. Hacizler, dava tutarı ve buna bağlı faizlerle sınırlandırıldı.

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MAL KAÇIRMA ŞÜPHESİ DİKKATE ALINDI

Davalılar, TÜRKSAT'a verilen zarardan sorumlu olduklarının kanıtlanmadığını ve haklarındaki ceza davalarının kesinleşmediğini belirterek hacizlere itiraz etti. Mahkeme ise darbe girişimiyle ilgili bazı sanıkların yurt dışına kaçmasını ve diğerlerinin mallarını kaçırabileceği ihtimalini dikkate alarak itirazları reddetti.

Yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporunda, tesislerdeki zararın saldırı tarihinde 6 milyon 364 bin lira, dava tarihinde ise yaklaşık 7 milyon lira olduğu belirlendi. Mahkeme, tazminat davasının sonuçlanması için darbe girişimine ilişkin ceza davalarının kesinleşmesini beklemeye karar verdi.

MAAŞ VE İKRAMİYELERDE HACİZ KALKTI

Hacizlerin kaldırılması için yapılan başvurular üzerine Gölbaşı İcra Hukuk Mahkemesi, 6 Şubat 2025'te bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdi. Davalıların maaşları, emekli ikramiyeleri, OYAK birikimleri ve başkalarından olan alacakları üzerindeki hacizler kaldırıldı. Diğer mal varlıkları üzerindeki hacizler ise devam etti.

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6 KİŞİ AYM'YE BAŞVURDU

Ahmet Bican Kırker, Ali Eraslan, Ali Yazıcı, Harun Biniş, Kemal Batmaz ve Mehmet Partigöç, mal varlıklarına uygulanan hacizleri AYM'ye taşıdı. Başvurucular, haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bulunmadan mallarına haciz konulmasının mülkiyet haklarını ihlal ettiğini savundu. Ayrıca davanın uzun sürmesinden şikâyetçi oldu.

8 YILLIK HACİZ HUKUKA UYGUN BULUNDU

Başvuruları 3 Eylül 2026'da karara bağlayan AYM, hacizlerin yaklaşık 8 yıldır sürdüğünü belirledi. Ancak darbe girişimine ilişkin davalarda yüzlerce sanık ve mağdurun bulunduğunu, olayların karmaşık yapısını ve bazı yargılamaların henüz sonuçlanmadığını dikkate aldı. Yüksek Mahkeme, hacizlerin uzun sürmesinin tek başına hak ihlali anlamına gelmeyeceğini belirtti. Mahkemelerin davayı kasıtlı olarak uzattığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığına işaret eden AYM, TÜRKSAT'ın uğradığı zararın karşılanmasını güvence altına almak için uygulanan hacizlerin kişilere aşırı bir yük getirmediğine hükmetti. Mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine oy birliğiyle karar verildi. Davanın uzun sürdüğüne ilişkin başvuru ise önce Tazminat Komisyonuna gidilmesi gerektiği gerekçesiyle kabul edilmedi.

AKINCI ÜSSÜ DAVASININ SANIKLARI DA LİSTEDE

TÜRKSAT'ın açtığı davada mallarına haciz konulan kişiler arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin yargılanan isimler de yer aldı. Akıncı Üssü davası 475 sanık hakkında açıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Kasım 2020'de bazı sanıklara mahkûmiyet kararı verdi. Genelkurmay çatı davasında ise 224 sanık yargılandı. Her iki davada verilen bazı kararların üst mahkemelerce bozulmasının ardından yeniden yargılama süreçleri başladı. AYM, TÜRKSAT'ın tazminat davasının uzamasında bu yargılamaların henüz tamamlanmamasının etkili olduğunu belirtti.

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FETÖ yayınları kesmek istemişti

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbeciler, televizyon ve radyo yayınlarını kontrol altına almak amacıyla Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki TÜRKSAT tesislerini hedef aldı. Askerî helikopterlerle tesise ateş açan darbeciler, dört bomba attı. Akşam saatlerinde başlayan saldırılar sabaha kadar sürdü. Bombardımanda uydu antenleri, uydu kontrol merkezi, e-Devlet binası, idari binalar, güvenlik noktaları, lojmanlar, cami ve yemekhane zarar gördü. Saldırıların ardından yapılan incelemelerde tesislerde yaklaşık 7 milyon liralık maddi zarar oluştuğu belirlendi.