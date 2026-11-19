Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetre
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 metre rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar birikintileri nedeniyle araçlar geçitte kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Kar yağışıyla beyaza bürünen sarıçam ormanları ve meralar ise dronla görüntülendi.
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