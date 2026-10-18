Kağızman Öğretmenevi Spor Kulübü Başkanı Adem Süleyman Güzel, Kağızman'ın tanıtımına katkı sağlamak için etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Doğayı, tarihi kendi memleketimizi tanıtmak için arkadaşlarımızla, ilçemize gelenlere tanıtmak için böyle adımlar atıyoruz. Burası güzel oluşumların olduğu bir bölge. Rüzgar, sel sularının aşındırmasıyla güzel mantar kaya ve diğer oluşumlar var." dedi.