Demir yolu hattındaki çalışmalar
Kars’ın Akyaka ilçesinde Kaymakam İsmail Demirtaş ile Kars İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, Türkiye-Ermenistan sınırında yapımı süren demir yolu hattını ziyaret etti.
Ziyaret sırasında sınır hattındaki çalışmaların mevcut durumu yerinde incelendi.
Sahadaki incelemeler
Demirtaş, inceleme sırasında ilgili firma yetkilisinden demir yolu hattındaki yürütülen faaliyetler, mevcut durum ve projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Demirtaş, sahada devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.
Akyaka sınır kapısı ve demir yolu
Yıllardır kapalı bulunan Akyaka Sınır Kapısı (Doğu Kapı) ile demir yolu hattının yeniden hizmete açılması, bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor.
Hattın faaliyete geçmesiyle Akyaka’nın ticaretine, ekonomisine ve ulaşımına önemli katkılar sağlanması bekleniyor.
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