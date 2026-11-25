19-22 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu Sarot Termal Palace Otel’de 17 ülkeden 310 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, hem sportif başarılar hem de üstün organizasyon kalitesiyle büyük takdir topladı. Türk Milli Takımı, 53 altın, 53 gümüş ve 82 bronz olmak üzere toplam 188 madalya kazanarak 882 puanla takım halinde şampiyon oldu.

Ülke sıralamasında Rusya ikinci, Tunus ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Şampiyona alanının profesyonel tasarımı, teknolojik altyapısı, gelişmiş hakemlik sistemleri ve müsabakaların kusursuz bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesi, katılımcı ülkelerden büyük takdir gördü.

Başta Polonyalı Dünya Federasyonu Başkanı Kancho Maciej Misiak olmak üzere tüm ülke temsilcileri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz’e misafirperverliği, başarılı organizasyonu ve Budokaido sporunun gelişimine sunduğu katkılardan dolayı en içten teşekkürlerini iletti.

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Dünya şampiyonalarıyla yarışacak nitelikteki organizasyon kalitesiyle Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, uluslararası spor organizasyonlarında ortaya koyduğu yüksek standartlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, sportif başarıların yanı sıra milli ve manevi değerlerine olan bağlılığını da her platformda göstermeye devam ediyor.

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin rahmet ve minnetle anıldığı şampiyonada, Filistin halkına verilen destek bir kez daha uluslararası kamuoyuna duyuruldu. Açılış seremonisinde Filistin’e destek amacıyla hazırlanan özel video gösterimi gerçekleştirilirken, müsabaka salonunda Filistin bayrağı dalgalandırıldı. Kuruluşundan bu yana milli ve manevi değerlerine bağlılığı ilke edinen Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, düzenlediği ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların sesi olmayı, barışın, adaletin ve insanlığın ortak değerlerinin savunucusu olmayı sürdürüyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Budokaido branşı, Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz’ün öncülüğünde yürütülen çalışmalar ve girişimlerle ülkemizde her geçen gün daha da gelişiyor. Her yıl düzenlenen şampiyonalar, antrenör ve hakem kursları, eğitim seminerleri ve altyapı çalışmalarıyla binlerce sporcuya ulaşan Budokaido branşının bu yıl okul sporları kapsamına alınması da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ve spora, sporcuya verdiği desteklerle milli ve manevi değerlerine bağlı, başarılı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Hem sportif başarıları hem üstün organizasyon kalitesi hem de dünyaya verdiği anlamlı mesajlarla hafızalara kazınan şampiyona, Türkiye’nin uluslararası spor arenasındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.