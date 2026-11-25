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Türkiye Wushu Kungfu Federasyonunun ev sahipliğinde Bolu Sarot'ta gerçekleştirilen 9. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası Avrasya Kupası, dört gün süren müsabakaların ardından sona erdi.

21 ülkeden 1000'in üzerinde sporcunun mücadele ettiği organizasyon, sportif rekabetin yanı sıra ev sahipliği ve organizasyon kalitesiyle de katılımcılardan beğeni topladı.

Türkiye iki kategoride de zirvede

Şampiyonada Türk millî takımı, elde ettiği madalyalarla önemli bir başarıya imza attı.

Taolu kategorisinde 172 altın, 118 gümüş ve 83 bronz olmak üzere toplam 373 madalya kazanan Türkiye, takım sıralamasında birinci oldu. Bu kategoride Suriye ikinci, Çin ise üçüncü sırada yer aldı.

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Sanda, Light Sanda ve Tuishou kategorilerinde ise millî sporcular 147 altın, 86 gümüş ve 145 bronz madalya elde etti. Toplam 378 madalya kazanan Türkiye, Sanda takım sıralamasını da zirvede tamamladı. Azerbaycan ikinci, Kazakistan üçüncü oldu.

Böylece Türkiye, şampiyonayı 319 altın, 204 gümüş ve 228 bronz olmak üzere toplam 751 madalyayla tamamladı.

Organizasyona uluslararası katılımcılardan tam not

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz'ün öncülüğünde hazırlanan organizasyon; müsabaka alanı, salon düzeni, teknik altyapısı ve hakemlik sistemiyle katılımcı ülkelerin beğenisini kazandı.

Bolu Sarot'un doğal güzellikleri içerisinde gerçekleştirilen şampiyonada müsabakaların profesyonel şekilde yürütülmesi ve organizasyonun her aşamasında gösterilen özen, yabancı kafilelerden olumlu geri dönüşler aldı. Katılımcılar, Türk misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Abdurrahman Akyüz ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Açılış töreninde şehitler ve Filistin unutulmadı

Şampiyonanın açılış seremonisinde aziz şehitler anılırken Filistin halkına destek mesajları da verildi. Filistin'e destek videosunun gösterildiği törende birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu, sportif faaliyetlerinin yanı sıra millî, manevi ve insani değerleri ön plana çıkaran mesajlarıyla da organizasyona anlam kattı.

Federasyon, uluslararası alanda düzenlediği organizasyonlar ve elde ettiği sportif başarılarla Türkiye'nin Wushu branşındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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