Etnospor Kültür Festivali'nde Suudi Arabistan'da sergilenen Türk atlı okçuluğu gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Festival, Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlendi; atlı okçuluk gösterilerinde atışlar, kabak atışları, kılıç ve atlı akrobasi gösterileri yapıldı.

Tribünlerin dolması ekibi şaşırttı

Atlı okçuluk ekibinin lideri Yavuz Ay, izleyicilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ay, "Suudi izleyicilerin ilgisinden gerçekten çok memnunuz. Gösterilerimiz başlamadan önce tribünlerde boşluklar oluyor, ancak anons yapıldıktan sonra alanın bu kadar kalabalıklaşacağını, tribünlerin tamamen dolacağını biz de beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Bindikleri atların Türkiye'den getirilmediği bilgisini veren Ay, ekibinin profesyonel sporculardan oluştuğunu vurguladı.

Ay, "Kısa sürede gösterilere hazırlanmamız gerekiyordu. Atlarımızın tamamını yalnızca bir gün içinde ortama alıştırdık ve hiçbir sorun yaşamadık. Hazırlık süreci bizim sezonumuzda tamamıyla devam ediyordu ama sonrasında da arkadaşlarımız bu konuda çok emek gösterdiler." dedi.

Reklam Reklam

Ömer Taha Çetin Anadolu Ajansı Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleştirilen Türk atlı okçuluğu gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, atlı okçuluk gösterilerinde atışlar, kabak atışları, kılıç ve atlı akrobasi gösterileri yapıldı.

Kılıç ve akrobasi gösterileri festivale özel

Ay, kılıç ve akrobasi gösterilerinin Etnospor Festivali'ne özel olduğunu söyledi, ekibinin bu gösteri için uzun süre çalıştığını da ekledi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Ay, Suudi Arabistan'da savaş sanatları ve atçılıkla buluşmanın çok güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Ömer Taha Çetin Anadolu Ajansı Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleştirilen Türk atlı okçuluğu gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, atlı okçuluk gösterilerinde atışlar, kabak atışları, kılıç ve atlı akrobasi gösterileri yapıldı.

İzleyicilerin heyecanı sporcuları motive ediyor

Atlı okçu Eda Reyyan Taşpınar, ziyaretçilerin yoğunluğunun ve olumlu tepkilerinin kendilerini motive ettiğini belirtti.

Taşpınar, "İzleyicilerin atmosferi çok güzel. Hedefi vurduktan sonra onların nasıl tepki verdiği, bizim için de çok önemli çünkü onların tepkisi bizim modumuzu da etkiliyor" diye konuştu.

Reklam Reklam

Başka ülkede Türkiye'yi temsil etmenin kendisini çok gururlandırdığını anlatan Taşpınar, festivale katılmanın kendisi için çok şey ifade ettiğini kaydetti.

Taşpınar, şöyle devam etti:

"Organizasyon inanılmaz güzel, hem kendi kültürümüzü tanıtıyoruz hem de başka kültürlerden insanlarla tanışıyoruz. Burada olmak benim için çok fazla şey ifade ediyor. Burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Ülkemi çok seviyorum ve bayrağımı burada temsil ettiğim için inanılmaz mutluyum."

Ömer Taha Çetin Anadolu Ajansı Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde gerçekleştirilen Türk atlı okçuluğu gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, atlı okçuluk gösterilerinde atışlar, kabak atışları, kılıç ve atlı akrobasi gösterileri yapıldı.

Gösteriye iki kardeş de katıldı

Atlı okçuluk gösterilerine katılan iki kardeş Mehlika Yağmur Kılıç ve Muhammed Cengiz Kılıç, 6 yaşından itibaren ata bindiklerini dile getirdi.

Reklam Reklam

Seyircilerden gördükleri tepkilerin destekleyici ve iç açıcı olduğunu vurgulayan Mehlika Yağmur Kılıç, "Puta ve kabak atışlarıyla birlikte iki türlü gösteri sunma şansım oldu ayrıca kılıç sallamaya da katıldım." ifadelerini kullandı.

Muhammed Cengiz Kılıç ise ilk defa 8 yaşında profesyonel yarışmalara katıldığını aktardı.

Kılıç, "Ben bu etno spor organizasyonunda atlı kılıç, ikili kılıç, kalkanlı ok atışı ve puta atışı şeklinde gösteri sundum." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'da düzenlenen Milli Yaylak Festivali'nde de sahne aldığını anlatan atlı okçu Tuğrul Arslan, ilk kez yurt dışında bu ölçekte büyük bir organizasyonda yer almanın kendisini hem mutlu ettiğini hem de heyecanlandırdığını ifade etti.

Reklam Reklam

Arslan, "Özellikle başarılı bir şekilde gösteri yaptığımızda, hedefleri tam 12'den vurduğumuzda, seyirci bunu coşkuyla karşılıyor ve bizi de coşkulandırıyor; daha güzel atışlar yapmamızı sağlıyor." dedi.

Atlı okçu Sude Yavuz ise katılımcıların coşkusunun kendilerini çok eğlendirdiğini anlattı.

Yavuz, şunları söyledi:

"Katılımcıları öyle gördükçe biz de daha çok heyecanlanıyoruz, daha heyecanlı, daha coşkulu bir şekilde atlı okçuluk yapıyoruz. Gösteride de daha böyle enerjik oluyoruz, onların, yani enerjilerine göre biz de şekilleniyoruz aslında. Umarım ilerleyen zamanlarda başka ülkelerde de ülkemizi, kültürümüzü tanıtmaya, temsil etmeye devam ederiz."

Hayat

Cildi kırış kırış kırıştırıyor lekeleri artırıyor: Her gün yaptığınız bu alışkanlık yaşlanmayı hızlandırıyor

Hayat

Isparta'da 500 kuaför aynı anda saç şekillendirerek rekor denemesi yapacak

Gündem

Troya Müzesi'nde Polyksena Lahdi 25 Kasım'da siyah örtüyle kapatıldı