Araçta maddi hasar oluştu, sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
Soğanlı Tüneli girişinde kayalar yola düştü
Artvin'de iki gündür etkili olan
yağışların ardından peş peşe heyelanlar meydana geldi.
Soğanlı Tüneli'nin girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Ardanuç yönünde ilerleyen araca kaya parçalarının isabet etmesiyle maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yola düşen kayaları kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
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