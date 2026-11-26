NFL yıldızı Azeez Al-Shaair’den Filistinli çocuklar için tarihi duruş: 11 bin dolarlık cezaya rağmen geri adım atmadı

Amerikan Futbolu Ligi NFL’de forma giyen Houston Texans oyuncusu Azeez Al-Shaair, İsrail’in katlettiği Filistinli çocukların isimlerini ve "Katliamı durdurun" mesajını yüzündeki göz bandına yazarak sahaya çıktı. Hakemin uyarılarına rağmen geri adım atmayan ve NFL yönetimi tarafından 11 bin doların üzerinde para cezasına çarptırılan yıldız isim, "Bir canın karşılığı 11 bin dolar mı? Ona paha biçilemez" sözleriyle hafızalara kazındı.