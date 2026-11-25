Trabzon'da aşırı yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde bugün öğle saatlerinde
heyelanmeydana geldi.
Heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi’nin yatağını kapatınca
dere taştı, dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu trafiğe kapattı.
Dereyatağından çıkıp yoldan akmaya başlayınca yol ulaşıma kapandı. Heyelanda bir evin yıkılırken, yıkılan evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
3 küçük baş hayvan heyelanda telef olurken, yol ve derede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iş makinelerinin yol açma çalışmaları güçlükle ilerliyor.
Öte yandan yaşanan
afetin boyutu havadanda görüntülendi.
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