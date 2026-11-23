Bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören 62 yaşındaki Çelenk'in durumu ağırlaştı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Çelenk, sabah saatlerinde vefat etti.
Çelenk'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.
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Bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören 62 yaşındaki Çelenk'in durumu ağırlaştı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Çelenk, sabah saatlerinde vefat etti.
Çelenk'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.
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