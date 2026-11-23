Trabzon'daki Şükürhan Pasajı'nda Osmanlı kazma ve baltalarına yoğun ilgi

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Şükürhan Pasajı'nda antikacılar, Osmanlı dönemine ait kazma ve baltalardan eski top mermilerinden yapılan oraklara kadar birçok parçayı antika tutkunlarının beğenisine sunuyor. 70 yaşındaki Zafer Yürük, 50 yıldır eski malzeme topladığını, 100 liraya aldığı ürünü 105 liraya sattığını ve en pahalı pikabını 25 bin liradan aşağıya vermediğini söyledi; 2. el tamiri yapan Saffet Okur ise 100 metrekarelik yerinde 9 Osmanlı kazması, 1 dönüm yerinde 9-10 orağı bulunduğunu belirtti.