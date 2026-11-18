Trabzon'un Yomra ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Aydın Can (58) hayatını kaybederken, B.T. ve M.K. yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçuruma yuvarlandı.
Aydın Can kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan Aydın Can, B.T. ve M.K., Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. B.T. ile M.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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