18:07, 27/10/2026, Salı
Şile’de sağanak sonrası Karaman Deresi taştı: O anlar havadan görüntülendi
İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Karaman Deresi'nin taşmasına neden oldu. Yağışın ardından su seviyesi yükselerek yatağından çıkan derenin oluşturduğu taşkın, dronla havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış, Şile ilçesinde dere taşkınına yol açtı. Yoğun yağış nedeniyle Karaman Deresi'nin su seviyesi yükseldi.
Yatağından taşan derenin çevresinde oluşan manzara, dronla kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde taşkının boyutu gözler önüne serildi.
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