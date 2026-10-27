Derbi saatinde acil servisler boşaldı: 'Gerçekten acil olsalar maçı beklemezlerdi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş fon meselesine ilişkin konuştu: Milletimizin gönlünü sıkıştırdığının farkındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, katıldığı canlı yayında gündemdeki yerini koruyan fon soruşturması ve parti içi adımlara ilişkin çok kritik açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, fon meselesinde ihmali veya kastı bulunanların konumuna bakılmaksızın üzerine gidildiğini belirterek, bir genel başkan yardımcısının görevinden alınarak partiyle bağının tamamen koparıldığını ve eski bir milletvekili hakkında da yargısal sürecin işletildiğini duyurdu.