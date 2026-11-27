Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 22. ve son yarışı olan Valencia Grand Prix'si, hafta sonu İspanya'da düzenlenecek.
Valencia şehrindeki yarış, 27 tur üzerinden 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde yapılacak.
Sıralama turları yarın TSİ 12.50'de, aynı gün yapılacak sprint yarışı ise TSİ 17.00'de başlayacak.
Yarış, 29 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.
Marquez 8. şampiyonluğunu ilan etti
Ducati Lenovo'nun İspanyol pilotu Marc Marquez, kariyerinin 8. şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti.
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrasında omzundan sakatlandığı için sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şu şekilde:
1. Marc Marquez (İspanya): 439
2. Jorge Martin (İspanya): 396
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 394
4. Pedro Acosta (İspanya): 315
5. Ai Ogura (Japonya): 309
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