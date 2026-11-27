Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını tamamladı.
Son antrenman Beştepe'de yapıldı
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdürülen idmanın ikinci bölümünde futbolcular, çabukluk ve reaksiyona dayalı eğlenceli oyun oynadı.
Taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla tamamlanan çalışma, haftanın son antrenmanı oldu.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Dimitrios Goutas, Kevin Rodrigues, Abdurrahim Dursun, Thalisson Kelven, Gökhan Akkan ve Ensar Çavuşoğlu'nun maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması yarın saat 16.00'da oynanacak.
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