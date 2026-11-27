Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Yunus Akgün'e sürpriz iki talip çıktı. Milli futbolcu için gözden çıkarılan rakam belli oldu.
Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün’e Rus kulüplerinin ilgisi giderek artıyor. CSKA Moskova ve Zenit’in, yıldız futbolcu için ciddi bir transfer bütçesi ayırdığı ve Galatasaray’la temas kurduğu belirtildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre iki kulübün de 30 milyon euroluk bir paketle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Galatasaray altyapısından yetişen ve takımın kaptanları arasında yer alan Yunus Akgün’ün ise ocak ayında ayrılmaya niyeti yok.
Üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen milli futbolcu, önceliğini takımına verdi. Yunus Akgün’ün transfer konusundaki kararı başkan Dursun Özbek ve yönetime bıraktığı, sezon sonunda kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi.
Yunus Akgün, 2025 yılında sözleşmesinde 11 milyon euroluk çıkış maddesi bulunmasına rağmen Borussia Dortmund, Benfica ve Sporting Lizbon’un tekliflerini kabul etmemişti. Yıldız futbolcunun yeni sözleşmesinde ise serbest kalma maddesine yer verilmemişti.
Rekoru egale edecek
Yunus Akgün, 30 milyon euroya transfer olması durumunda Galatasaray tarihinde Sacha Boey'dan sonra 30 milyon euroya satılan 2. futbolcu olacak ve bonservis rekorunu egale edecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.