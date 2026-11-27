Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün’e Rus kulüplerinin ilgisi giderek artıyor. CSKA Moskova ve Zenit’in, yıldız futbolcu için ciddi bir transfer bütçesi ayırdığı ve Galatasaray’la temas kurduğu belirtildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre iki kulübün de 30 milyon euroluk bir paketle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. Galatasaray altyapısından yetişen ve takımın kaptanları arasında yer alan Yunus Akgün’ün ise ocak ayında ayrılmaya niyeti yok.