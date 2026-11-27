Beşiktaş'a 2-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'da teknik direktör Ran Kozuch'un maç sonu açıklamaları gündem oldu. İsrailli çalıştırıcının sözleri sosyal medyada alay konusu haline geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 2-1 yenilen Hapoel Beer-Sheva'nın teknik direktörü Ran Kozuch, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla şaşkına çevirdi.
İsrailli teknik adam, maç sonu siyah-beyazlı takımdan daha iyi olduklarını savundu.
Kozuch, "Beşiktaş'la eşit mücadele ettik, hatta onlardan daha iyiydik. Bu sonuç bize haksızlık oldu. Çok sinirliyim" ifadelerini kullandı.
Kozuch, karşılaşmadan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ın kalitesine vurgu yapmış ve siyah-beyazlı ekip hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti. Mağlubiyetin ardından gelen bu açıklama ise sosyal medyada alay konusu oldu.
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