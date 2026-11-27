Beşiktaşlı kaleci Doğan Alemdar: Türk milleti arkamızda durdu

Beşiktaş'ın kalecisi Doğan Alemdar, Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara haksız yere müdahale ettiğini belirterek, "Tüm ülkemize teşekkür ederim çünkü onların destekleri bizim için çok önemliydi. Türk milleti arkamızda durdu." dedi.