Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın hakları için düzenlenecek ihalenin tarihini açıkladı.
TFF YAYIN İHALESİ NE ZAMAN?
TFF'den yapılan duyuruya göre yayın ihalesi, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. İhalenin adresi ise Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu tesisleri olacak.
Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yayın haklarını kapsayan ihale sürecinde, yayıncı kuruluşun belirlenmesine yönelik gelişmeler yakından takip edilecek.
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