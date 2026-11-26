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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylar gündemdeki yerini koruyor. Gürcistan'ın Batum kentinde Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara polis müdahale ederken, tribünlerde çıkan gerginlik nedeniyle mücadeleye ara verilmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. Ancak federasyon, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahale ve karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili henüz kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

TFF'NİN TUTUMU MERAK EDİLİYOR

Batum'da yaşanan olaylarda bazı Beşiktaş taraftarlarının yaralandığı ve gözaltına alındığı yönünde haberler basına yansıdı. Karşılaşmanın durmasına neden olan olaylar, siyah-beyazlı camiada da tepkiyle karşılandı.

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TFF'nin yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalması dikkat çekerken, federasyonun konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

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