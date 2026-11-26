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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Batum'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarların Filistin bayrağı açmasının ardından Gürcistan polisinin müdahalede bulunduğu bildirildi.

Batum'da oynanacak mücadele öncesinde şehir merkezinde toplanan Beşiktaşlı futbolseverler, takımlarına destek vermek için tezahüratlarda bulundu. Avrupa Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, Türk bayraklarının yanı sıra Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları da açtı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA MÜDAHALE

Maç öncesinde Beşiktaş tribünlerinde Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcistan polisinin müdahale ettiği aktarıldı. Olay, karşılaşma öncesinde gündeme gelirken müdahalenin nasıl gerçekleştiğine ve gözaltı olup olmadığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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Beşiktaş taraftarlarının Batum'daki buluşmasında Filistin'e destek mesajları da dikkat çekti. Siyah-beyazlı futbolseverlerin açtığı bayraklar, Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde yaşanan gelişmelerin gündeme taşınmasına neden oldu.

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