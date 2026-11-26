Trendyol 1. Lig ekibi Amed SK, Senegalli golcü Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed SK, Senegalli golcü Mbaye Diagne ile yollarını ayırdığını duyurdu. Diyarbakır temsilcisi, deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığını açıkladı.
Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne!" ifadelerine yer verildi.
AMEDSPOR'DA DİAGNE DÖNEMİ BİTTİ
Kariyerinde Galatasaray, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda da forma giyen Mbaye Diagne'nin Amedspor macerası sona erdi.
Kulüp, ayrılık kararının karşılıklı anlaşmayla alındığını belirtirken Senegalli futbolcuya kariyerinin devamında başarı diledi.
Diagne'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.
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