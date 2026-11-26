UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı. Devler Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle mağlup ederken, Fenerbahçe ise deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'in attığı golle yendi.
Bu sonuçların ardından UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan güncel kulüpler sıralaması açıklandı. Avrupa kupalarında elde edilen sonuçların ardından Türk takımlarının sıralamadaki yerleri de değişti.
Aldığı galibiyetle puanını 64.750'ye yükselten Fenerbahçe, UEFA kulüpler sıralamasında 25. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler böylece Avrupa'nın en başarılı 25 kulübü arasındaki konumunu korudu. Galatasaray ise puanını 50.500'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, iki basamaklık yükselişle 42. sıraya yerleşti.
Listede Başakşehir 98, Beşiktaş 120, Trabzonspor 147, Samsunspor 164, Adana Demirspor 167, Sivasspor 168 ve TÜMOSAN Konyaspor 169. sırada yer aldı.
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