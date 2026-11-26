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İtalya temsilcisi Como 1907, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa futbolunda dikkat çekiyor.

İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Devler Ligi'nin ilk 5 haftasında topladığı 12 puanla Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in ardından 3'üncü sırada yer aldı. İtalyan ekibi, 7 yıl önce ülkesinin dördüncü lig aşamasında mücadele ediyordu, 2 yıl önce ise Serie A'ya yükseldi.

Como'nun Yunan forveti Anastasios Douvikas, 6 golle Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Sporting'den Luis Suarez ile gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Arjantinli futbolcu Nico Paz ise 5 gol pasıyla Arda Güler ile birlikte asist krallığında zirvede yer alıyor.

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Doğal güzellikleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan, İtalya'nın kuzeyindeki yaklaşık 84 bin nüfuslu Como şehri, son yıllarda futbol takımıyla da adından söz ettiriyor.

Kulüp, iflasın ardından İtalya'nın dördüncü ligine kadar gerilemişti. Endonezyalı yatırımcıların kulübü satın almasıyla başlayan yapılanma sürecinde ise kısa sürede Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

Como kadro değerinde 13'üncü, puan tablosunda 3'üncü

Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü sıraya yerleşen Como, kadro değeri ve başarısıyla da ilgi çekiyor.

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Organizasyonda mücadele eden 36 takım arasında kadro değerinde 13'üncü sırada bulunan İtalyan temsilcisinin kadrosu yaklaşık 568 milyon Euro değerinde.

Puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler arasında Como'dan daha düşük kadro değerine sahip olan tek takım, 258 milyon Euro kadro değeriyle İspanyol temsilcisi Real Betis oldu.

Como, puan tablosunda ilk 8'de yer alırken kadro değerleri 1 milyar Euro'yu aşan Barcelona, Liverpool, Arsenal ve Manchester City gibi Avrupa'nın dev kulüplerini de geride bırakmayı başardı.

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DHA Como 1907'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 haftada 12 puanla 3'üncü sıraya yükseldiği maçtan bir kare; Como forması giyen futbolcu topla mücadele ederken rakip oyuncu yakından takip ediyor.

Como, Avrupa devlerini geride bıraktı

Barcelona, Liverpool, Arsenal ve Manchester City gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerini geride bırakan Como, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

İtalyan ekibi, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 6 gol gördü ve Paris Saint-Germain'in ardından organizasyonun en golcü takımı oldu.

Fabregas'ın öğrencileri, sahasında Manchester United'ı 4-1 mağlup etti, Lens deplasmanında aldığı 9-1'lik galibiyetle de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı deplasman galibiyetine imza attı.

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Como 1907, söz konusu süreçte tek mağlubiyetini Feyenoord'a karşı 3-2'lik skorla aldı.

Douvikas gol krallığında Mbappe ve Suarez'le zirvede

Yunan forveti Anastasios Douvikas ile Arjantinli orta saha oyuncusu Nico Paz, Como'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansında önemli rol oynadı.

Douvikas, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde İspanyol ekibi Celta Vigo'dan Como'ya katıldı ve geçen sezon Serie A'da 14 gol kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu, organizasyondaki ilk 3 karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı, 9-1'lik Lens deplasmanında ise hat-trick yaptı.

Gol krallığında zirveyi Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ve Sporting'in Kolombiyalı futbolcusu Luis Suarez ile paylaşan Yunan forvet, ilk 5 haftada 6 gol kaydetti.

Nico Paz asist krallığında Arda Güler'le ilk sırada

Real Madrid altyapısından yetişen 22 yaşındaki Nico Paz, organizasyonda çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı.

Arjantinli futbolcu, asist krallığında Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilk sırayı paylaşırken Como'nun 8 golüne doğrudan katkı sağladı.

Como'nun Devler Ligi'nde attığı 20 golün 9'unu iki futbolcu kaydetti.

Como 7 yılda dördüncü ligden Şampiyonlar Ligi'ne ulaştı

İtalyan ekibi, 2019'da Endonezyalı milyarder kardeşlerin desteklediği bir şirket tarafından satın alındı ve aynı yıl dördüncü lig aşamasından Serie C'ye yükseldi. Takım, 2021 yılında Serie B'ye, 2024 yılında ise Serie A'ya yükseldi.

Como, İtalya'nın en üst düzey futbol ligine döndüğü ilk sezonu 10'uncu sırada bitirdi, 2025-2026 sezonunda ise dördüncü sırada yer alarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

DHA Como 1907, tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5 haftada 12 puanla 3'üncü sıraya yerleşmesinin ardından coşkusunu dile getiren Como cephesi.

Fabregas futbolcu olarak geldi, teknik direktör oldu

Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi önemli kulüplerde forma giyen Cesc Fabregas'ın Como'ya transferi 2022 yılında, 35 yaşındayken gerçekleşti.

Futbolcu olarak katıldığı kulübün aynı zamanda hissedarlarından biri olan Fabregas, 2023 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

İspanyol futbolcu, aynı yıl antrenörlük kariyerine adım attı ve kasım ayında geçici olarak takımın başına geçti.

19 Temmuz 2024'te, Como'nun Serie A'ya yükselmesinin ardından resmen teknik direktörlük görevine getirilen Fabregas, takımın hem oyun anlayışının hem de transfer politikasının şekillenmesinde önemli rol oynadı.

Kulübün hissedarları arasında Fransız futbolunun simge isimlerinden Thierry Henry de bulundu.

Como genç yeteneklere daha fazla ağırlık verdi

Serie A'ya yükselmesinin ardından Como, Avrupa futbolunda önemli başarılara imza atmış birçok futbolcuyu kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi, kariyerlerinde dünya futbolunun önemli kulüplerinde forma giymiş Pepe Reina, Raphael Varane ve Sergi Roberto gibi isimleri transfer etti, İngiliz futbolcu Dele Alli'ye de kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sundu.

Transfer politikasında ilerleyen süreçte genç yeteneklere daha fazla ağırlık veren Como, bir dönem tecrübeli yıldızlara yaptığı yatırımlarla gündeme gelmişti.

Fabregas yönetiminde hücum futboluyla ön plana çıkan bir takım kimliğine bürünen İtalyan ekibi, Nico Paz, Assane Diao ve Martin Baturina gibi genç futbolcuları kadrosuna kattı.

Como, Galatasaray ve Fenerbahçe'den de transfer yaptı

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler de Como'nun transfer hamleleri arasında yer aldı.

2025-2026 sezonu öncesinde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı, İtalyan ekibi Milan'dan kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos da aynı transfer döneminde Como'ya kiralık olarak transfer oldu.

Como Gölü kıyısındaki stat yaz döneminde yenilendi

Como Gölü'nün hemen kıyısındaki Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda iç saha karşılaşmalarını oynayan İtalyan ekibi, yaklaşık 100 yıllık stadında Avrupa'nın dev kulüplerine ev sahipliği yapıyor.

UEFA standartlarına uygun hale getirilmesi için yaz döneminde yenileme çalışmalarından geçen stat, 1927 yılında açıldı ve 10 bin 875 ile 12 bin arası seyirci kapasitesine sahip.

Manzarasıyla öne çıkan stat, organizasyonda bu sezon kullanılan en küçük stadyumlardan biri konumunda da bulunuyor.

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