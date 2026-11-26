3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor'da Emre Gemici ile Akın Akman, attıkları gollerle takıma hayat verdi.
Grupta geride kalan 13 maçta 36 gol atan Balıkesirspor'da ikili, bu golların 25'ine imzasını attı.
Tecrübeli forvet Emre Gemici, attığı 18 golle profesyonel liglerin en çok skor üreten oyuncularının başında geldi.
32 yaşındaki futbolcu, 13 maçın sadece 1'ini boş geçti.
Emre, 18 golün yanında 1 de asist yaptı.
Akın Akman 7 gol attı, 7 asist yaptı
Takımın en deneyimli oyuncularından olan 33 yaşındaki orta saha Akın, 7 kez fileleri sarsmayı başardı.
Akın ayrıca 7 de asist yaparak hücumda çok etkili bir performans ortaya koydu.
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