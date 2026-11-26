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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı 3 puanla kapattı. Galatasaray sahasında Aston Villa’yı yenerken, Fenerbahçe ise deplasmanda Shakhtar Donetsk’i mağlup etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde eşleşebilir mi?

İki takımımız da play off turu için en ciddi adaylar arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde eşleşebilir mi? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izleyebilir miyiz?

Evet, böyle bir ihtimal var. Ülke Puanı sosyal medya hesabı; gerçekleştirdiği 10.000 simülasyona göre, lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunda Galatasaray - Fenerbahçe eşleşmesini %4,6 ihtimalle an itibarıyla en olası 11. eşleşme olarak belirledi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi ihtimali 👀🔥Bu hafta iki temsilcimizin galibiyetiyle sevindik. Gerçekleştirdiğimiz 10.000 simülasyona göre, lig aşamasının ardından oynanacak play-off turunda Galatasaray - Fenerbahçe eşleşmesi %4,6 ihtimalle an itibarıyla en olası 11. eşleşme. Temsilcilerimiz için en olası 3 eşleşme: 🟡🔴 Galatasaray: Porto (%5,1) Atlético Madrid (%4,7) Villarreal (%4,7) 🟡🔵 Fenerbahçe: Atlético Madrid (%4,7) Sporting CP (%4,6) Galatasaray (%4,6) #Galatasaray #Fenerbahçe #ŞampiyonlarLigi — Ülke Puanı (@UlkePuan) November 25, 2026