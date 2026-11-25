UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda bu akşam saat 23.00'de Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayın ekranı haberimizde.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Devler Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekibin 5 puanı bulunuyor. Turnuvadaki son maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna ekibi, son olarak Sporting Lizbon'a 1-0 mağlup oldu.
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, tarihte iki Türk teknik direktörünün UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olarak kayıtlara geçecek.
Geçen sezon başında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinin başına geçen Arda Turan, takımını ligde şampiyonluğa ulaştırmayı başarmıştı. Ukrayna ekibi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken Fenerbahçe'yle rakip oldu.
İsmail Kartal'ın ardından Liverpool mücadelesine Dirk Kuyt'la çıkan Fenerbahçe, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler, Belözoğlu'yla Devler Ligi'ndeki ilk maçına İngiltere'de çıkacak.
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçıyla birlikte sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olacak. Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Devler Ligi'nde 3 maça çıktı.
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla beraber Ukrayna ekiplerine 13. kez rakip olacak. Ukrayna takımlarıyla daha önce 12 kez rakip olan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken 5 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 4 maçta ise rakiplerine kaybetti.
Shakhtar Donetsk'le 2015-16 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip olan Fenerbahçe, rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalırken deplasmanda 3-0 yenilerek turu geçememişti.
Shakhtar Donetsk ise Türk takımlarıyla bugüne dek 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda yenilgi yaşamadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor, Başakşehir ve Konyaspor ile toplamda 10 maçta karşı karşıya gelen Ukrayna temsilcisi, bu müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE CANLI İZLE
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.