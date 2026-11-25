BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var? 25 Kasım Çarşamba günün programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak 9 karşılaşmayla sürecek. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile karşılaşacağı maç 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Peki bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var? İşte 25 Kasım Çarşamba günün maç programı...