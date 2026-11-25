UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe U19 Takımı, Shakhtar Donetsk U19 karşısında ağır bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, İngiltere'nin Kingston kentindeki Kingsmeadow'da oynanan karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren goller; 15. dakikada Tverdokhlib, 26, 40, 53 (P) ve 87. dakikalarda Ryan Roberto, 27. dakikada ise Chornenkyi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı 5 maçın ardından henüz puanla tanışamadı.
Shakhtar Donetsk karşısında alınan 6-0'lık ağır mağlubiyet, Fenerbahçeli taraftarların da tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kulübün altyapı yapılanmasını ve yönetim anlayışını eleştirdi.
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