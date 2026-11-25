Galatasaray'ın Aston Villa'yı konuk ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında RAMS Park tribünlerinin oluşturduğu atmosfer, İngiliz basınının da dikkatini çekti. The Athletic ekibi, maç boyunca tribünlerdeki ses seviyesini ölçtü.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada RAMS Park'ın atmosferiyle ilgili dikkat çeken veriler ortaya çıktı.
İngiliz basınından The Athletic, mücadele boyunca tribünlerdeki ses seviyesini ölçerek taraftarların tepkilerini kayıt altına aldı. Çalışma, "Maç başlangıcında 108 desibel, galibiyet golünde ise 109 desibel: 'Cehenneme Hoş Geldiniz', Avrupa'nın en gürültülü ve en düşmanca stadyumu" başlığıyla yayımlandı.
The Athletic ekibinin ölçümlerine göre karşılaşmanın farklı anlarında kaydedilen ses seviyeleri şöyle...
Zion Suzuki'nin ısınmaya çıkması: 92 desibel
Aston Villa futbolcularının ısınmaya çıkması: 100 desibel
Aston Villa ilk 11'inin anons edilmesi: 100 desibel
Başlama vuruşu: 108 desibel
Aston Villa'nın topa sahip olduğu anlar: 100+ desibel
Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını geç kaldırması: 105 desibel
Maçın sakin geçen bölümü: 90 desibel
Batrakov ile McGinn arasındaki gerginlik: 104 desibel
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