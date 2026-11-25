Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde yarın saat TSİ 20.45'te karşılaşacağı İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıktı, siyah-beyazlı futbolcular koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise yarınki maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Agbadou antrenmana katılmadı
Emmanuel Agbadou'nun dizinde ödem tespit edildi, oyuncu antrenmanda yer almadı.
Tedavisine başlanan tecrübeli savunmacının Gürcistan'a götürülmeme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
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