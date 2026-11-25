Galatasaray'ın Aston Villa karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez kazanan sarı-kırmızılıların zaferinde maçın tek golünü kaydeden Deniz Gül ön plana çıktı. İngiliz, Alman ve İsveç basını, genç futbolcunun golünün yanı sıra yaşadığı kanlı pozisyona da dikkat çekti.
Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 9'a yükseltti.
Karşılaşmanın ardından Avrupa basını da Galatasaray'ın zaferine geniş yer ayırdı. Haberlerde maçın kahramanı Deniz Gül'ün performansı ve golün ardından yaşadığı sakatlık ön plana çıkarıldı. İşte Avrupa basınında Galatasaray-Aston Villa karşılaşması için atılan manşetler...
Sky Sports: "Deniz Gül'ün attığı geç gol, Villa'nın kazanamama serisini uzattı"
BBC: "Deniz Gül, Şampiyonlar Ligi'nde Villa'nın direncini kırdı"
The Sun: "Kahramanlar ve kötüler: Deniz Gül, Aston Villa karşısında galibiyet golünü atarken kafasına tekme yiyerek kanlar içinde kaldı"
Bild: "Eski Bayern yıldızından kan donduran sahne"
Aftonbladet: "Deniz Gül gol attı ve çok kan kaybetti"
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