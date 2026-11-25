Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Shakhtar Donetsk’e konuk olacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak. Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.