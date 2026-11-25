Real Madrid'in PSV'yi 5-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Arda Güler performansıyla ön plana çıktı. İki golün pasını veren milli futbolcu, özellikle Federico Valverde'ye yaptığı topuk pasıyla büyük beğeni topladı. Uruguaylı yıldızın maç sonundaki sözleri ise Arda'nın asistine duyduğu hayranlığı gözler önüne serdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi konuk eden Real Madrid, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 5'te 5 yaptı.
Ivan Perisic'in penaltı golüyle geriye düşen İspanyol devi; Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Junior'un golleriyle karşılaşmayı kazandı. Ev sahibi ekipte 70 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler, iki golün asistini yaptı.
Arda Güler'in özellikle Valverde'nin golünde yaptığı asist büyük yankı uyandırdı.
Arkasından gelen Uruguaylı futbolcuyu görmeden topuğuyla yaptığı dokunuşla topla buluşturan milli yıldız, oyun görüşüyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Valverde de Arda Güler'in asistine dikkat çekerek milli futbolcuyu şu sözlerle övdü:
"Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!"
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