“FENERBAHÇE FAVORİ” SÖZLERİNE YANIT

"Arda mütevazilik göstermiş, her zaman öyledir. Çok iyi iş çıkarıyor. Bendeki yeri her zaman ayrı. Aynı takımda oynadık, Milli Takım başarısı için çalıştık. İkimiz için de Türk futbolu için de büyük tecrübe olacak. İlk defa iki Türk teknik adam bu arenada karşı karşıya gelecek. O Shakhtar için, ben de her zaman olduğu gibi Fenerbahçe için elimden geleni vermeye çalışacağım. Dostlarımızla sahada karşı karşıya geliyoruz. Fenerbahçe için karşımızda kim olursa olsun elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah Fenerbahçe'nin kazandığı bir gece olur. Maç ne olursa olsun, Arda ile sarılıp ayrılacağız."



