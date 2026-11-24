Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 9'a yükseltti. Bir sonraki hafta temsilcimiz deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Deniz Gül’ün sağlık durumu hakkında da konuştu. Buruk şu ifadeleri kullandı:

"En iyi maçımız"

“Maç için mutluyuz ama şehitlerimiz var... Bu haberler bizi üzüyor, baş sağlığı dileyerek başlayacağım. Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Çok pozisyon üretmedik ama ikinci yarı rakibi kalemize hiç getirmedik. Fiziksel olarak Premier Lig takımını sahada zorlamak, onlardan üstün olmak en önemli şeylerden biriydi. Muhteşem bir seyirci vardı. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum."

"Durumuna bakacağız"

“Deniz Gül'ü gördük... Kafasına, burnuna gelen darbe sonrası devam etti ve %100'ünü verdi. Durumuna bakacağız, belki kırık var. Yarık var... Ona rağmen inanılmaz devam etti.”

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"Bir üst turu hedefliyoruz"

"Ülke puanı, her şey çok değerli... Bu galibiyeti herkese armağan etmek istiyorum. Türk takımlarının neler yapabildiğini, bu sene Avrupa'da oynayan bütün takımlarımız gösteriyor. Fenerbahçe de oynayacak, Arda Hoca da var orada... Gönlümüz nereye gidecek… Türk takımlarının başarısı çok önemli. Beşiktaş, Trabzonspor da var. Biz de bir üst turu hedefliyoruz."

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