UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Aston Villa’yı, Deniz Gül’ün attığı golle 1-0 mağlup etmişti. Gol vuruşu anında yüzüne darbe alan Deniz Gül’ün burnunda ciddi bir yaralanma ve kırık oluşmuştu.

Galatasaray Kulübü, burnunda geniş bir cilt yaralanması ve kırık oluşan Deniz Gül'ün ameliyat edildiğini açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak’ta plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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