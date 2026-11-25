Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Portekizli oyuncusu Afonso Sousa, takımı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak istediklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncu Sousa, bu yılın en iyi müsabakasını Galatasaray karşısında oynadıklarını dile getirdi.

Galatasaray karşısında en az 1 puan

Galatasaray karşılaşmasında en az 1 puanı hak ettiklerini ifade eden Sousa, “Galatasaray'a karşı ortaya koyduğumuz oyunla kazanmayı hak etmiştik ama en azından 1 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ise kesinlikle kazanmamız gereken çok önemli bir Gençlerbirliği karşılaşması oynayacağız.” dedi.

Sousa, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynadıkları Galatasaray maçında en iyi performanslarını ortaya koyduklarını söyledi.

Milli ara sürecinde 2-3 hafta kadar birlikte antrenman yapma ve vakit geçirme fırsatı bulduklarını da dile getirdi.

Samsunspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

IHA Samsunspor’un Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa açıklamalarda bulundu

Oyuncular sakatlıklarını atlattı

Düzenli olarak forma giymeye başlamasından memnun olduğunu belirten Sousa, “Olabildiğince takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. İyi bir kadromuz var. Hocamızın gelmesiyle birlikte ben de daha fazla öz güvenle oynamaya başladım, bana öz güven kazandırıyor. Burada takıma yardımcı olmaktan ve bu kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum.” diye konuştu.

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Takım olarak bir dönem sakatlıklarla mücadele ettiklerini söyleyen Sousa, şöyle devam etti: “Kısa bir süre öncesine kadar çok fazla sakatlık yaşıyorduk, açıkçası sebebini burada konuşmak istemiyorum. Şimdi yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz ve oyuncularımız sakatlıklarını atlattı. Şu an o anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben de tamamen iyileşmiş durumdayım.”

IHA Trendyol Süper Lig’in 13. Haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü

Üst sıralara çıkma hedefi

Ligde üst sıralara yükselmek için mücadele ettiklerini ve Gençlerbirliği maçının bu açıdan büyük önem taşıdığını kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, “Bu takımın, bu kulübün hedefleri her zaman yukarılarda olmaktır ama futbolda da buna benzer durumlar yaşanabiliyor. Şunu net söyleyebilirim, çok ama çok çalışıyoruz takım halinde.” ifadelerini kullandı.

Sousa, takımın içinde bulunduğu puan durumunu hak etmediğini de söyledi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle son 3-4 hafta içinde takım halinde çok ama çok fazla çalışıyoruz ve bu yeni ekiple çalışıyor olmaktan dolayı da çok ama çok mutluyum. İçinde bulunmuş olduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz. Çok iyi performans gösterip olabildiğince çok hızlı bir şekilde üst sıralarda olmak istiyoruz. Özellikle bu hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmayı kazanmak istiyoruz.”

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Taraftara seslenen Sousa, şunları söyledi: “Onların yardımına ihtiyacımız var. Onların desteğini biz futbolcular sahada hissettiğimizde farklı bir öz güvenle oynuyoruz. Tabii ki de içinde bulunmuş olduğumuz durum kolay değil ama onların desteğiyle eminim çok daha iyi bir performans, çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz.”

Taraftarı stadyuma davet eden Sousa, bu maçta onlara 3 puanı armağan edeceklerine söz verdiklerini ifade etti.

IHA Trendyol Süper Lig’in 13. Haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Samsunspor, karşılaşmanın hazırlıklarını teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü

Antrenmana Fatih Kaya da katıldı

Samsunspor, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdürdü.

Sakatlığını atlatan Fatih Kaya antrenmana katılırken, Celil Yüksel dışında tüm futbolcular çalışmada yer aldı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, rondo ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

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