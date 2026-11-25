Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve farklı hayat hikayelerine sahip engelli kadın sporcular, Batman'da aynı takımda buluşarak oturarak voleybolda Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Kimi ev hanımı, kimi memur, kimi de özel sektörde çalışan kadın sporcular, Batman Ampute Spor Kulübü Oturarak Voleybol Kadın Takımı bünyesinde sportif başarı elde etmeyi ve kendileri gibi engelli bireylere örnek olmayı amaçlıyor.

Batman'da aynı takımda buluşan engelli kadın sporcular, oturarak voleybolda Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Sporcular Türkiye'nin farklı illerinden geliyor ve farklı hayat hikayelerine sahip.

Batman Ampute Spor Kulübü Oturarak Voleybol Kadın Takımı bünyesinde sportif başarı elde etmeyi ve kendileri gibi engelli bireylere örnek olmayı amaçlayan sporcuların kimisi ev hanımı, kimisi memur, kimisi de özel sektörde çalışıyor.

Kulüp, 2024 yılında Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı ve ilk sezonunu kadın ve erkek sporculardan oluşan karma kadroyla geçirdi. Bu yıl yalnızca kadın sporculardan oluşan kadrosuyla yoluna devam eden kulüp, gözünü Avrupa'ya çevirdi.

Reklam Reklam

Kadrosunda milli sporcuların da bulunduğu takım, Nisan 2027'de Almanya'da düzenlenecek Paravolley Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

"Gümbür gümbür geliyoruz"

Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı Başantrenörü ve Batman Ampute Spor Kulübü Antrenörü Mohsen Zandi, kadın oturarak voleybolunun Türkiye'de gelişme aşamasında olduğunu söyledi.

Zandi, kadın milli takımının oluşturulmasına 2021 yılında başlandığını, kadın sporcu sayısının az olması nedeniyle takım kurmakta zorlandıklarını anlattı.

Reklam Reklam

Kulüp yöneticileriyle birlikte kadın sporculardan oluşan bir takım kurmaya karar verdiklerini söyleyen Zandi, takımda şu anda 2'si yabancı 14 oyuncu bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi "2027 Paravolley Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası"nda temsil edecekleri bilgisini veren Zandi, "2027'nin nisan ayında Almanya'da düzenlenecek müsabakalara katılacağız. İnşallah başarılı bir şekilde oradan döneriz." dedi.

Zandi, "Filenin Sultanları"nın uluslararası başarılarının kendilerine örnek olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de voleybol branşında 'Filenin Sultanları' dünya genelinde ses getiriyor. Engelli kızlarımızda da öyle bir potansiyel var. 'Normal voleybolda o noktaya geldik engellilerde neden gelemiyoruz?' dedik. Kızlarımızı en zirveye taşımaya kararlıyız. Ampute kadınlarımızla gümbür gümbür geliyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene çalışmalara yeni başladık ancak önümüzdeki senelerde daha çok başarıya ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Reklam Reklam

Bestami Bodruk Anadolu Ajansı Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve farklı hayat hikayelerine sahip engelli kadın sporcular, Batman'da aynı takımda buluşarak oturarak voleybolda Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Kimi ev hanımı, kimi memur, kimi de özel sektörde çalışan kadın sporcular, Batman Ampute Spor Kulübü Oturarak Voleybol Kadın Takımı bünyesinde sportif başarı elde etmeyi ve kendileri gibi engelli bireylere örnek olmayı amaçlıyor.

"Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız"

Batman Ampute Spor Kulübü Başkanı Vedat Çoban, doğuştan bedensel engelli olduğunu ve 2014 yılından bu yana Batman'da engelli bireylerin spora ve sosyal hayata katılması için çabaladıklarını söyledi.

Çoban, kulüp olarak engelli kadınların spora katılımının yanı sıra özgüven kazanmalarına ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarına önem verdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Burada sadece spor yapmıyoruz engellilerimizin öz güvenlerini artırıyoruz, hayata bakış açılarını değiştirmeleri, sosyal hayata katılmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Takımımızda Trabzon ve İzmir dahil ülkenin farklı illerinden gelen sporcular var. Ülkemizin dört bir yanından gelen engelli sporcular kulübümüz bünyesinde bizimle çalışıyor. Yaş ortalaması 23-35 arasında. Oyuncularımıza güveniyoruz. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sporcuların arasında ev hanımı, memur, özel sektör çalışanları da var."

Reklam Reklam

Çoban, sporcuların Avrupa'da mücadele edecek olmasının kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Filenin Sultanları'nın yaptığını bizim engelli sporcularımız da yapar. Euroleague'de takımımızın şampiyon olacağına yüzde yüz eminiz. Kulüp olarak hep ilklerin peşindeyiz. Biz ilki gerçekleştireceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağımıza yürekten inanıyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bestami Bodruk Anadolu Ajansı Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve farklı hayat hikayelerine sahip engelli kadın sporcular, Batman'da aynı takımda buluşarak oturarak voleybolda Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Kimi ev hanımı, kimi memur, kimi de özel sektörde çalışan kadın sporcular, Batman Ampute Spor Kulübü Oturarak Voleybol Kadın Takımı bünyesinde sportif başarı elde etmeyi ve kendileri gibi engelli bireylere örnek olmayı amaçlıyor.

"Herkese bir umut olmak isterim"

Takımdaki Aleyna Oruç (18), ayakta voleybol oynadığı dönemde bir kulüpte yer almak istediğini ancak engeli nedeniyle bunun mümkün olmadığını anlattı.

Oruç, şunları söyledi:

"Normalde 11 yaşından beri ayakta voleybol oynuyorum. Sadece antrenmanlara gidip bir kulübe giremeyerek oynadım diyebilirim. Kimse bir engelliyi alarak oynatma riskine girmek istemiyordu. Liseye başladığımda lise hocam sağ olsun beni gördü. Onlara bir takıma girmek istediğimi söyledim. Lisenin başında voleybola başladım. Lise bitti ve halen buradayım. Neredeyse 5 sene oldu. Çok güzel anılar biriktirdim burada. Umarım daha da güzel anılar ve şampiyonluklar biriktiririm."

Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen Oruç, engelli kadınların sosyal hayattan uzaklaşmamaları gerektiğini dile getirerek "Eve kapanan, yapamıyorum deyip köşeye çekilen çoğu insanın açığa çıkmasını her zaman isterim. Herkese bir umut olmak isterim. Eve kapanmak hiçbir fayda sağlamıyor. Kadınlar ve engelliler olarak bu tabuları yıkmak için varız. Bu nedenle bu branştayız ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil ediyoruz." diye konuştu.

Bestami Bodruk Anadolu Ajansı Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve farklı hayat hikayelerine sahip engelli kadın sporcular, Batman'da aynı takımda buluşarak oturarak voleybolda Avrupa şampiyonluğu hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Kimi ev hanımı, kimi memur, kimi de özel sektörde çalışan kadın sporcular, Batman Ampute Spor Kulübü Oturarak Voleybol Kadın Takımı bünyesinde sportif başarı elde etmeyi ve kendileri gibi engelli bireylere örnek olmayı amaçlıyor.

"6 Yıldır milli takımda rol model oluyorum"

Takım oyuncularından İlke Naz Hoş (22), oturarak voleybolla 6 yıl önce tanıştığını söyledi.

Engelli olması nedeniyle bir dönem kendisini sosyal hayattan uzak tuttuğunu anlatan Hoş, voleybol sayesinde hayatının değiştiğini dile getirdi.

Hoş, spora Mersin'de başladığını, ardından milli takım kamplarına katılarak milli sporcu olduğunu ve bu yıl Batman Ampute Spor Kulübü'ne katıldığını kaydetti.

Hoş, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Birçok kişi kendisini eve kapatıyor, engelini saklıyor ve kendine bir yol bulamayacağını düşünüyor. Bunu sporla aşabilirler çünkü ben de onlardan biriydim. Eve kapanıyordum, engelimi saklıyordum. Spora başladım ve öz güvenim yerine geldi, hedeflerimi yerine getirmeye başladım. 6 yıldır milli takımda bazı kişilere rol model oluyorum. Bu sayede örnek alanlar, yazanlar, merak edenler oluyor ve bu branşa insanları teşvik etmiş oluyoruz. Pes ederek olmuyor, çabalamamız gerekiyor. Şu anda hedefimiz Batman kulübü olarak hem Türkiye'yi temsil etmek hem de bu sporu birçok yere duyurabilmek, Türkiye'de dile getirebilmek, birçok sporcuya ümit olabilmek. Daha çok ön plana çıkmak istiyoruz."

Avrupa'da Türkiye'yi ve Batman'ı temsil edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Naz Hoş, "Hayatımızda engel diye bir şey yoktur. Engel tamamen bizim zihnimizde ve içimizdedir. Onları aşabilirsek her şeyi başarabiliriz. Birinci geleceğiz, tüm Türkiye'ye ismimizi duyuracağız ve dünyada da bayrağımızı dalgalandıracağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor

Gaziantep Basketbol'da sistem yeniden kuruldu, hedef şampiyonluk

Spor

Muaythai'de altın madalya kazanan Hayru Nisa başarısını sürdürmek istiyor

Spor

Ömer Yavuz, Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor