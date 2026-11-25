Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, ABD'li milli orta oyuncu Jeffrey Jendryk'i transfer etti.
Başkent ekibinin açıklamasına göre, Halkbank Spor Kulübü ABD Milli Takımı'nın deneyimli orta oyuncusu Jeffrey Jendryk'i kadrosuna kattı.
Başkent ekibinin açıklamasında, "Uluslararası tecrübesi, blok performansı ve hücum gücüyle dikkati çeken Jeffrey Jendryk'e Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Sağlık kontrollerinden geçti
1995 doğumlu ve 2,08 metre boyundaki Jendryk, sağlık kontrollerinden geçti.
Kariyeri boyunca Berlin Recycling Volleys, Asseco Resovia, LUK Lublin, Gioiella Prisma Taranto, Fenerbahçe Medicana ve PAOK'ta forma giyen Jendryk, 31 yaşında Halkbank kadrosuna katıldı.
ABD Milli Takımı ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan voleybolcu, 2018 Dünya Şampiyonası'nda bronz, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) ise gümüş madalya elde etti.
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