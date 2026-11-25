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Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Hayru Nisa Karaduman'ın hedefi, başarısını devam ettirmek.

Hayru Nisa, 75 kiloda altın madalyayı Yunanistan'ın Olympia kentinde 6-16 Kasım'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kazandı.

Mayıs 2027'de Tayland'da düzenlenecek Dünya Okullar Arası Muaythai Şampiyonası'nda da altın madalya alıp başarılarına yenisini eklemek istiyor.

Karaduman, Türkiye'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Hayru Nisa, "Hedefim, Tayland'da düzenlenecek Dünya Okullar Arası Muaythai Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak. Gerçekten çalışınca her şey oluyor. Çabalayınca her şey çok güzel yerine geliyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

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Hayru Nisa: "Hepsine bilinçli çalışarak gittim"

Çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Hayru Nisa, "Bu zamana kadar olan maçlarımızın hiçbirinde yenilmedim Allah'a şükür. Hepsine bilinçli çalışarak gittim." dedi.

Antrenör Koray Kaya da sporcusunun başarısından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaya, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ümit Ülker Anadolu Ajansı Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu, Tayland'daki yeni hedefi için antrenman yapıyor.

Ümit Ülker Anadolu Ajansı Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hayru Nisa Karaduman, başarısını 2027'de Tayland'da sürdürmek istiyor.

Ümit Ülker Anadolu Ajansı Çayırova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, altın madalyalı milli sporcu Hayru Nisa Karaduman ile bir araya geldi.

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