Para tekvando milli takımı, Güney Kore'de dünya 2'ncisi oldu

Türkiye, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı. 16 sporcuyla mücadele eden milli takım, takım halinde dünya 2'nciliği elde etti.