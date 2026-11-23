Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nı Türkiye, 2'si altın, 1'i gümüş olmak üzere 3 madalyayla bitirdi.
Organizasyonun son gününde Başkent Taşkent'te karışık takım müsabakaları yapıldı.
Litvanya'ya yenilen milli takım elendi
Şampiyonadan elenen milli takım, ilk turda karşılaştığı Litvanya'ya yenildi.
Şampiyonanın bireysel müsabakalarında altın madalyayı kadınlar 78 kiloda Tuana Gülenay, erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu kazanmış; erkekler 90 kiloda Emir Selim Arı ise gümüş madalya elde etmişti.
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