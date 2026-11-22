Türkiye, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla noktaladı.
Şampiyonada 16 sporcuyla yer alan milli takım, takım halinde dünya 2'nciliği elde etti.
Muju'da 62 ülkeden 245 sporcu mücadele etti
Güney Kore'nin Muju şehrinde yapılan ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren şampiyonada 62 ülkeden 245 sporcu mücadele etti.
Türkiye, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 10 madalyaya ulaştı ve takım halinde dünya 2'ncisi oldu.
K44 ve K41 kategorilerinde madalyalar
K44 kategorisinde Mahmut Bozteke (63 kilo) ve Emre Bulgur (80 kilo) altın madalya kazanırken, Gamze Özcan (57 kilo) ile Adem Arda Özkul (+80 kilo) bronz madalyaya ulaştı.
K41 kategorisinde ise Semra Çelik (52 kilo) ve Nisanur Yiğit (65 kilo) altın, Sevim Nur Türkmen (47 kilo) gümüş, Sabit Köse (58 kilo), Fatih Gültekin (70 kilo) ve Yaşar Sami Gökbaba (80 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.
Tanrıkulu'ndan milli takıma tebrik
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, elde edilen başarıdan dolayı milli takımı tebrik etti.
Tanrıkulu, "Dünya Şampiyonası’nı başarıyla noktalıyoruz. Hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na kadar daha da iyi hale gelmek. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızı yetiştiren aileleri, antrenörleri ve kulüplerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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