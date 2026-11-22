Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Karşıyaka'ya 82-79 mağlup olan Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Aktaş, maçın içinde iki oyun kurucusunun erken faul problemi yaşadığını belirtti.

Aktaş: Bu maçta sadece şanssızdık

Aktaş, "Maçın içinde iki oyun kurucumuz da erken faul problemine girdi ve sonrasında da oyun dışında kaldı. Buna ek olarak, 22'de 5 gibi çok düşük üçlük yüzdesiyle oynadık ve bu 5 üçlük isabetinin ikisi 5 numara oynayan oyuncularımızdan geldi." ifadelerini kullandı.

Başantrenör şöyle devam etti: "Bence artık oyuncularım iyi basketbol oynuyor, iyi mücadele ediyor. Bu maçta sadece şanssızdık. FIBA arası bize iyi gelecektir çünkü antrenman yapma fırsatı bulacağız. Oyuncularımı ve ekibimi canı gönülden kutluyorum"

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DHA Yukatel Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka deplasmanında 82-79 mağlup olduğu maçta topla hücuma çıkıyor.

Kulüpten Muhaymin Mustafa'ya tepki

Denizli Basket yönetimi, eski oyuncusu Karşıyakalı Muhaymin Mustafa'nın attığı üç sayılık basketin ardından yaptığı harekete tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Karşıyaka karşılaşmasında, daha önce iki sezon formamızı giyen Muhaymin Mustafa’nın attığı üç sayılık basketin ardından başantrenörümüz Zafer Aktaş ve yedek kulübemize yönelik sergilediği hareketi üzüntüyle karşıladık. Bir dönem aynı arma altında mücadele ettiğimiz bir oyuncunun eski takımına karşı böyle bir tavır sergilemesini doğru bulmuyoruz. Rekabetin sahada kalması gerektiğine, saygı ve sportmenliğin her zaman ön planda tutulması gerektiğine inanıyoruz"

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