Nesibe Aydın Okulları Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir ivme yakaladıklarını, gelecek sezon ise Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başantrenör Okul, bu sezon ligde aldıkları sonuçlar ve hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligde 3. sırada yer alıyorlar

Okul, Nesibe Aydın Okulları Spor Kulübünün kadın basketboluna ciddi yatırım yaptığını, gelecek yıl da profesyonel ligde 10. yıllarını dolduracaklarını ifade etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadıkları 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer aldıklarını hatırlattı.

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Dilara İrem Sancar Anadolu Ajansı Nesibe Aydın Okulları Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul, takımının antrenmanında oyunculara talimat veriyor; takım Avrupa kupaları hedefini konuşuyor.

Avrupa kupaları için kulüp başkanından söz alındı

Ligdeki son maçlarında Çimsa ÇBK Mersin karşısında deplasmanda değerli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Okul, şöyle konuştu:

Okul, "Avrupa kupalarında yer alma hedefiyle ilgili kulüp başkanımızdan söz aldık. Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz. Tabii ki buralarda oynamak için geniş bir kadroya ihtiyaç var. Haftada iki maç oynamak kolay değil, bazen diğer maça giderken bir idman yapabiliyorsunuz. O yüzden geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Türk takımları Avrupa'da iyi işler yapabiliyor. Geçen sene EuroCup'ı aldık. EuroLeague'de bir Türk takımı oldu. Ben iki kere EuroLeague'de final oynadım. Neden olmasın, Avrupa'da başarılı olabiliriz." diye konuştu.

Milli takımda kısa hazırlık süresi

Daha önce A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Okul, oyuncuların sakatlık yaşayabildiğini, milli takımın ise kısa hazırlık sürelerinde yeni bir antrenörle çalışmak durumunda kalabildiğini söyledi.

Okul, "Üç gün önce bir araya gelip yeni bir antrenörle üç gün sonra mükemmel işler başarmak çok kolay değil. Türk oyuncular atletik özelliklere sahip, çok akıllı oyuncular. Atletik özelliklerini yukarıya taşıyıp daha çok kazanma arzusu ve bir arada kulüp takımı organizasyonu yapabilirsek mutlaka yukarıya çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Ankara'nın altyapı ve A takım yatırımı

46 yaşındaki başantrenör, Ankara'nın kadın basketbolunda altyapı ve A takım düzeyinde yaptığı yatırımlarla öne çıktığını aktardı.

Okul, "Ankara hem altyapısıyla hem A takımlarıyla, ciddi anlamda baskı kuruyor. İstanbul şartlarında altyapı organizasyonunda ne gibi zorluklar oluyor bunu biliyorum. Salon sıkıntısı, salon olsa trafik sıkıntısı, çocuklar okuldan çıkıyor. A takıma gelince de orada da iyi takımlar var. Ankara bu işe yatırım yapıyor ve başkentimizde altyapısından A takımına, yukarıya taşıyarak ciddi oyuncular yukarı çıkarmaya çalışıyor. Bu yüzden Ankara, İstanbul'un önüne geçmiş durumda." diye konuştu.

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