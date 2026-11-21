Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik performans sergilediği maçta, son 5 dakikada 23-9'luk seri yakalayan Nuggets, 32 kez el değiştiren mücadeleden galip ayrıldı.
Milli basketbolcu kariyerinin 14. "triple-double"ını yaparken Rockets tarihinde Hakeem Olajuwon ile birlikte 2. sıraya yerleşti.
Ev sahibi ekipte Nikola Jokic 26 sayı, 7 ribaunt, 11 asist, Cameron Johnson ve Christian Braun, 19'ar sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
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