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2026 yılında WNBA'de 'Yılın Çaylağı' seçilen 23 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Olivia Miles'ın kadroya katıldığını Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2026/27 sezonu hedefleri doğrultusunda iddialı yürüyüşünü sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu Amerikalı yıldız oyun kurucu Olivia Miles ile güçlendirdi. Kulübümüz, başarılı oyuncu ile anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

Miles, Mart 2027'de takıma katılacak

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "3x3 basketbol ligi Unrivaled macerasının ardından Mart 2027’de takımımıza katılacak ve sezonun son bölümünde bizimle olacak Olivia Miles’a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı bu yeni serüvende başarılar diliyor, sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin diyoruz"

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