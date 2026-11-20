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Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasından ertelenen mücadelede Al Ahli Jeddah ile Al Nassr karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.Al Ahli Jeddah, Cidde’deki Alinma Stadı’nda güçlü rakibi Al Nassr’ı konuk edecek. Bu akşam oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah ile Al Nassr arasındaki karşılaşma, HT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta?

Tarih: 20 Kasım 2026 Cuma

Saat: 20.30

Organizasyon: Suudi Arabistan Pro Lig

Hafta: 9. haftadan ertelenen maç

Stadyum: Alinma Stadı

Yayın: HT Spor, S Sport Plus

AL AHLİ JEDDAH - AL NASSR CANLI SKOR

AL AHLİ JEDDAH - AL NASSR CANLI İZLE

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