Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasından ertelenen mücadelede Al Ahli Jeddah ile Al Nassr karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.Al Ahli Jeddah, Cidde’deki Alinma Stadı’nda güçlü rakibi Al Nassr’ı konuk edecek. Bu akşam oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.
Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı hangi kanalda?
Al Ahli Jeddah ile Al Nassr arasındaki karşılaşma, HT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta?
Tarih:
20 Kasım 2026 Cuma
Saat:
20.30
Organizasyon:
Suudi Arabistan Pro Lig
Hafta:
9. haftadan ertelenen maç
Stadyum:
Alinma Stadı
Yayın:
HT Spor, S Sport Plus
AL AHLİ JEDDAH - AL NASSR CANLI SKOR
AL AHLİ JEDDAH - AL NASSR CANLI İZLE
Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçını canlı izlemek için
HT SPOR CANLI YAYIN
HT Spor canlı yayın ekranı için
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