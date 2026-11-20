Galatasaray'dan son dakika sakatlık açıklaması! Osimhen, Batrakov, Davinson...

Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde ameliyat olan Victor Osimhen’in tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığını açıkladı. Ayrıca milli takımlarda sakatlık yaşayan Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez’in takımla yapılan antrenmanda yer aldığı ifade edelirken, Sallai ve Jakobs’un ise tedavilerine devam edildiği duyuruldu.