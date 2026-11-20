Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacak Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bernd Storck yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İdman taktik çalışmayla sona erdi
Kırmızı-siyahlı ekip, ardından 5'e 2 top kapma, çabukluk ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi.
İdman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Gaziantep FK karşısında, kart cezalısı Metehan Baltacı ile sakatlıkları bulunan Dimitrios Goutas, Kevin Rodrigues, Abdurrahim Dursun, Thalisson Kelven, Gökhan Akkan ve Ensar Çavuşoğlu başkent ekibinde forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, yarın saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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