Fenerbahçe Kulübü ile Mila Su, sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.

Mila Su, anlaşma uyarınca sarı-lacivertlilerin resmi su tedarikçisi oldu.

İmza töreni Chobani Stadı'nda yapıldı

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçeli yönetici Kemal Fatih Aslan ile Mila Su Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eren Dişli katıldı.

Törende açıklamada bulunan Aslan, "Önemli bir işbirliğine imza atmak üzere bir araya geldik. Fenerbahçe, 119 yıllık tarihi, başarıları ve milyonlarca taraftarının desteğiyle spor kulübünün çok ötesinde bir yere sahiptir. Bizler bu büyük mirası geleceğe taşırken sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi sürekli geliştirmeyi ve Fenerbahçe'yi her anlamda daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşmayla Mila Su 2026-2027 sezonunda tüm tesislerimizde su ile maden suyu ihtiyacımızı karşılayacak. Bizimle aynı vizyonu taşıyan Mila Su ile birlikteliğimizi son derece değerli buluyoruz." diye konuştu.

Dişli: Camiamıza daha önce yönetici olarak hizmet verdim

Mila Su Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dişli ise şunları kaydetti:

"Bu değerli işbirliğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemizin değerlerine katkı sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Anlaşmanın benim için özel bir yanı da var. Camiamıza daha önce yönetici olarak hizmet verdim. Kulübümüzün bir kez daha yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Fenerbahçe bir spor kulübünden çok daha fazlası bizler için. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan, kulübümüz hedeflerine katkı sağlayabilmekten son derece mutluyuz."

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İmzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimi yapılarak tören sona erdi.

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